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Avrupa atlı okçuluk şampiyonu Musab İsmail Şahanoğlu Kahramanmaraş'ta karşılandı

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Avrupa atlı okçuluk şampiyonu Musab İsmail Şahanoğlu Kahramanmaraş'ta karşılandı
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Barselona'daki Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda Gençler kategorisinde şampiyon olan sporcu Musab İsmail Şahanoğlu, Kahramanmaraş'ta törenle karşılandı. Raid 2-3-4 parkurunu zirvede tamamlayan sporcu, havalimanında bayraklar ve alkışlarla karşılanıp çiçek takdim edildi.

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda Gençler kategorisinde Avrupa şampiyonu olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Musab İsmail Şahanoğlu, memleketinde düzenlenen törenle karşılandı.

24-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda Gençler kategorisinde Raid 2-3-4 parkurunu zirvede tamamlayan milli sporcu Musab İsmail Şahanoğlu, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılama töreninde genç sporcu, havalimanında ailesi, yakınları, sporcular ve spor camiası tarafından Türk bayrakları ve alkışlarla karşılandı.

Avrupa şampiyonluğuyla Kahramanmaraş'a dönen sporcuya çiçek takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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