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Türkiye'den Birmingham'da tarihi başarı: 50 atlet, rekorlar ve bronz madalya

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2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, 50 sporcuyla en geniş kadrosuyla yer aldı. İsmail Nezir 400 metre engellide bronz madalya kazandı, 6 Türkiye rekoru kırıldı ve birçok dalda ilk kez finale kalan sporcular oldu.

İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası tamamlandı.

Birmingham kentinde gerçekleştirilen organizasyon yedinci gün final yarışlarıyla sona erdi.

Türkiye, 2026 Avrupa Atletizm Şampiyonası'na 31 erkek ve 19 kadın olmak üzere toplam 50 atletle katılarak organizasyon tarihindeki en yüksek sporcu sayısıyla mücadele etti.

Şampiyonada mücadele eden milli atletlerden İsmail Nezir, erkekler 400 metre engellide 48,26'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden milli atletlerden Salih Korkmaz, yarı maraton yürüyüşte 5'inci olurken, üç adım atlama finalinde de Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5'incilik elde etti.

Milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nın altıncı gününde 5 Türkiye rekoru geldi. Yarı maraton yürüyüşte Salih Korkmaz 1.24.45, Meryem Bekmez 1.36.10 ve Hayrettin Yıldız 1.32.14'lük dereceleriyle Türkiye rekoru kırdı. Maraton yürüyüşte ise Ayşe Aslan 3.43.29 ile Türkiye rekorunun, Esma Öztekin ise 4.04.59 ile 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir branşta 3 milli atletin elemeleri geçerek finale kaldığı organizasyonda, Can Özüpek 16,73 metrelik sezonun en iyi derecesiyle Avrupa 5'incisi oldu.

Organizasyonun son gününde Türkiye'yi cirit atma finalinde temsil eden ay-yıldızlı sporculardan Esra Türkmen, 59,29 metrelik derecesiyle Avrupa 6'ncısı oldu.

Kadınlar üç adım atlama finalinde Tuğba Danışmaz, 14,33 metrelik derecesiyle Avrupa 5'incisi olmayı başardı.

Organizasyonda erkekler üç adım atlamada Türkiye adına tarihte ilk kez 3 sporcu birden finale kalırken, Özlem Becerek de kadınlar disk atmada finale yükselen ilk Türk kadın atlet oldu.

Kaynak: AA
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