Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Erdem Tilki'ye bronz madalya

Adanalı milli atlet Erdem Tilki, 20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda sırıkla atlamada bronz madalya kazandı. Tilki, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti ve desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

"20 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası"nda sırıkla atlamada bronz madalya kazanan Adanalı milli atlet Erdem Tilki, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ı ziyaret etti.

İsrail'in ev sahipliğinde 7-10 Ağustos günleri arasında düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli atlet Erdem Tilki, Başkan Akay'ı ziyaret etti. Milli takımı yalnız bırakmayan ve heyecana ortak olan Akay," Milli sporcularımızın elde ettiği başarının yanı sıra hemşehrimiz Erdem Tilki'nin Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazanması sevincimizi ikiye katladı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki, önümüzdeki süreçte daha iyi derecelerin altına imza atıp bizlerin gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

Başkan Akay, Seyhan Belediyesi olarak atletizm sporunun daha yaygınlaşması ve milli atlet Erdem Tilki gibi başarılı sporcuların artması adına desteklerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Akay'ın şampiyonada kendilerini yalnız bırakmadığını ve desteğini esirgemediğini belirten Adanalı milli atlet Erdem Tilki de, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Şampiyonada emeğimizin karşılığını almak çok güzel bir duyguydu. Bunun için çok çalıştık. Hedefimiz, U-23 Avrupa şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip altın madalya kazanmak " diye konuştu.