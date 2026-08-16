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Milli atletlerden 5 Türkiye rekoru

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- Milli atletlerden Avrupa Şampiyonası'nın altıncı gününde 5 Türkiye rekoru geldi Salih Korkmaz, yarı maraton yürüyüşte 5'inci olurken, üç adım atlama finalinde Can Özüpek sezonun en iyi derecesiyle 5'incilik elde etti

İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın altıncı gününde milli atletler, 5 Türkiye rekoruna imza attı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birmingham kentinde gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gün sabah seansında 13 milli sporcu ve bir takım mücadele etti.

Yarı maraton yürüyüşte Salih Korkmaz 1.24.45, Meryem Bekmez 1.36.10 ve Hayrettin Yıldız 1.32.14'lük dereceleriyle Türkiye rekoru kırdı.

Maraton yürüyüşte Ayşe Aslan 3.43.29 ile Türkiye, Esma Öztekin ise 4.04.59 ile 23 yaş altı Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Salih Korkmaz, yarı maraton yürüyüşte 5'inci olurken, Meryem Bekmez 14'üncü, Hayrettin Yıldız 21'inci, Kader Dost 24'üncü, Emine Ceylan ise 26'ncı sırada yer aldı.

Maraton yürüyüşte Ayşe Aslan 13'üncü, Esma Öztekin 16'ncı, Ozan Bayram da 25'inci oldu.

Erkekler 4x100 metre bayrak takımı 39.27'lik derecesiyle serisini beşinci, genel sıralamayı 10. tamamladı. Şilan Ayyıldız 1500 metrede 4.11.33'lik derecesiyle serisinde 9'uncu, genel sıralamada 19'uncu oldu. Yasemin Zehra Börekçi ise uzun atlamada 6,20 metreyle grubunda 12'nci, genel sıralamada ise 25'inci sıraya yerleşti.

Kader Dost ve Emine Ceylan yarı maraton yürüyüşte kişisel en iyi derecelerini elde ederken, Mazlum Demir ve Harun Bilir yarışını tamamlayamadı, Kader Güvenç ise diskalifiye edildi.

Üç adım atlamada 3 milli atlet finalde yarıştı

Üç adım atlama finalinde Can Özüpek, Necati Er ve Mesut Bülbül mücadele etti.

Türkiye'nin tarihinde ilk kez bir branşta 3 milli atletin elemeleri geçerek finale kaldığı organizasyonda, Can Özüpek 16,73 metrelik sezon en iyi derecesiyle Avrupa 5'incisi oldu. Mesut Bülbül 15,93 metrelik derecesiyle 9'uncu, ilk hakkında 15,77 metre atlayan ve daha sonra sakatlığı nedeniyle yarışmaya devam edemeyen Necati Er ise 11'inci sırada yer aldı.

Kaynak: AA
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