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Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi 20 sporcu temsil edecek

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Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası başladı. Türkiye'yi organizasyonda 10'u kadın, 10'u erkek 20 milli sporcu temsil edecek; bu yıl Avrupa şampiyonu olan Havvanur Kethüda da 23 yaş altında zirveyi hedefliyor.

Hırvatistan'ın ev sahipliği yaptığı Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası başladı.

Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Porec kentindeki organizasyonda 10'ar kadın ve erkek olmak üzere 20 milli sporcu mücadele edecek.

Avrupa Boks Şampiyonası'nda bu yıl altın madalya kazanan milli boksör Havvanur Kethüda, 23 yaş altı kategorisinde de Avrupa'nın zirvesinde yer almaya çalışacak.

Şampiyonaya katılan ay-yıldızlı boksörler şunlar:

Kadınlar: Filiz Işık (48 kilo), Nurselen Yalgettekin (51 kilo), Ruken Levent (54 kilo), Pınar Benek (57 kilo), Esmanur Lök (60 kilo), Zeynep Sena Comart (65 kilo), Yonca Gül Yılmaz (70 kilo), Esmaül Hüsna Babat (75 kilo), Zeliha Özdemir (80 kilo), Havvanur Kethüda (+80 kilo)

Erkekler: Tevfik Akkaş (50 kilo), Can Kaya (55 kilo), Selahattin Çinibulak (60 kilo), Onur Arkçı (65 kilo), Ahmet Pekel (70 kilo), Alperen Yılmaz (75 kilo), Sultan Osmanlı (80 kilo), Mert Aybuğa (85 kilo), Muhammet Furkan Karadağ (90 kilo), Burak Canpolat (+90 kilo)

Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası, 24 Kasım'daki final müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA
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