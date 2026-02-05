AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Dubai'de ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Ronaldo'nun etrafını saran kalabalık nedeniyle güvenlik görevlileri tarafından kordon oluşturuldu ve kontrollü şekilde dışarı çıkarıldı.
- Cristiano Ronaldo, Dubai'de bir alışveriş merkezinde hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı.
- Ronaldo'nun çevresinde güvenlik görevlileri tarafından kordon oluşturuldu ve kontrollü şekilde çıkarıldı.
- Hayranların yoğun ilgisi nedeniyle Ronaldo'nun alışveriş merkezi ziyareti kısa sürede sonlandırıldı.
Cristiano Ronaldo, Dubai'de ziyaret ettiği bir alışveriş merkezinde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Portekizli yıldız, kısa sürede etrafını saran kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadı.
NEREDEYSE EZİLİYORDU
AVM içinde ilerlemekte güçlük çeken Ronaldo'nun çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Güvenlik görevlileri tarafından kordon oluşturulan dünyaca ünlü futbolcu, kalabalığın arasından kontrollü şekilde çıkarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Ronaldo'nun sakin tavırlarını koruduğu görülürken, hayranların yoğun ilgisi nedeniyle ziyaretin kısa sürede sonlandırıldığı öğrenildi.