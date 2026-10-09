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AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağında 23 sporcu İstanbul Park'ta yarıştı

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AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi; iki grupta 23 sporcu mücadele etti. Maxi grupta Seda Kaçan Bakan ile Kamil Çat, Super grupta ise Emre Can Ünal ile Recep Çelikkanat yarışlarını ilk sırada tamamladı.

AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. ayağı TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından AVIS, Spor Toto, Tuzla Belediyesi ve Salados'un katkılarıyla düzenlenen AVIS 2026 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 4. etabında yarışseverler büyük heyecan yaşadı.

İki ayrı grupta 23 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda; maxi grupta ilk yarışın birinciliğini Texaco Team AMS pilotu Seda Kaçan Bakan elde ederken, ikinci yarışı ilk sırada tamamlayan isim ise SESA European GT ekibinden Kamil Çat oldu.

Super grupta ise ilk yarışı Ülkü Motorsport'tan Emre Can Ünal kazanırken, super grup ikinci yarışta ise podyumun en üst basamağına Recep Çelikkanat çıktı.

Kaynak: AA
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