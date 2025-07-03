AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası Başlıyor

Otomobil sporlarında AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, hafta sonu TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) açıklamasına göre, Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayak yarışları, AVIS, Spor Toto, ICRYPEX, Tuzla Belediyesi ve Salados katkılarıyla 5-6 Temmuz tarihlerinde TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Süper ve maxi olmak üzere iki ayrı kategoride iki ayrı yarışın koşulacağı organizasyonda, ayrıca her iki gün katılımcıların kendi start otomobilleri ile pistte sürüş deneyimi yaşayabildiği TOSFED Track Faest etkinliği de yapılacak.

Seyirciye açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek organizasyonda, 5 Temmuz Cumartesi saat 12.30'da serbest antrenmanlar, 13.45'te resmi antrenmanlar yapılacak, 15.00'te ise sıralama turları koşulacak. 6 Temmuz Pazar günü ise saat 12.45'teki resmi antrenmanların ardından, 14.00'te ilk yarışlar, 17.00'de de ikinci yarışlar yapılacak ve organizasyon 19.00'daki ödül töreni ile tamamlanacak.