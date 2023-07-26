AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Aydın'da düzenlenecek

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı 29-30 Temmuz'da Aydın'da düzenlenecek. 5 kategoride 45 sporcu yarışacak ve dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.

AVIS 2023 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın dördüncü ayağı 29-30 Temmuz'da Aydın'da düzenlenecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ICRYPEX ve Buharkent Belediyesi katkılarıyla Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek şampiyonanın dördüncü ayağına 5 kategoride 45 sporcu katılacak.

29 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Buharkent Belediyesi önünde sembolik startla başlayacak yarış, 30 Temmuz Pazar saat 11.00'da Muratdağı GES Santrali'nde son bulacak. Toplam 7,59 kilometre uzunluğundaki parkurun sonunda dereceye girenler için ödül töreni düzenlenecek.