AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. Ayak Yarışlarının İlk Günü
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AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 2. ayak yarışlarının ilk gününde İzmir Park Yarış Pisti'nde maxi ve süper gruplarda yarışlar yapıldı. Süper grupta Ümit Ülkü birinci olurken, maxi grupta Barkın Pınar birinciliği elde etti. Yarışlar yarın tamamlanacak.
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışlarının ilk gününde "maxi" ve "süper" gruplarda yarışlar koşuldu.
İzmir Park Yarış Pisti'ndeki organizasyonda maxi grupta 5, süper grupta 9 sporcu mücadele etti.
İlk gün yarışlarında süper grupta birinciliği Ümit Ülkü, ikinciliği Metin Çalışkan, üçüncülüğü Azizhan Kaya elde etti.
Maxi grupta ise Barkın Pınar birinci, Seda Kaçan ikinci, Ümit Ülkü üçüncü oldu.
AVIS 2023 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları yarın tamamlanacak.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Mengüarslan - Spor