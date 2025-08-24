Aurora Gaming Espor Dünya Kupası'nda İkinci Oldu
Aurora Gaming, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda Counter-Strike 2 kategorisinde finale çıkarak dünya ikinciliği elde etti. Takım, yarı finalde ev sahibi Team Falcons'u 2-0 yenerken, finalde Moğolistan temsilcisi The Mongolz'a 3-0 kaybetti.
Aurora Gaming, Suudi Arabistan'da düzenlenen Espor Dünya Kupası'nda (EWC) Counter-Strike 2 kategorisinde ikinci oldu.
Başkent Riyad'daki organizasyonda Engin Küpeli, İsmailcan Dörtkardeş, Özgür Eker, Ali Haydar Yalçın ve Samet Köklü'den oluşan takım, dün yarı finalde ev sahibi Team Falcons'u 2-0 (13-9,13-11) yendi.
Finalde Moğolistan temsilcisi The Mongolz ile karşılaşan Aurora Gaming, 3-0 (14-16, 9-13, 4-13) kaybederek dünya ikincisi oldu.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor