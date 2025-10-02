Haberler

Aurelio de Laurentiis, Osimhen transferi nedeniyle hakim karşısında

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Victor Osimhen ve Kostas Manolas transferleri nedeniyle hakim karşısına çıktı. Mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle görülen davada duruşma 6 Kasım'a ertelendi.

Serie A kulübü Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, geçmişte gerçekleştirilen iki transferde mali usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle hakim karşısına çıktı.

OSIMHEN VE MANOLAS TRANSFERLERİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'e 2019 yılında Kostas Manolas'ın Roma'dan transferi ve Victor Osimhen'in 2020 yazında Lille'den transferi nedeniyle hakkında soruşturma açıldı. Haberde, Manolas'ın transferinin meşru olarak görülebileceği ancak Osimhen transferinin şeffaf olmayan yapısı nedeniyle göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

MALİ TABLOYA KAZANÇ OLARAK YAZILDI

Haberin devamında, Napoli'nin, Osimhen için Lille'ye 50 milyon euro ödediği ancak Napoli'den Fransız ekibi Lille'ye transfer olduğu açıklanan Ciro Palmeri, Claudio Manzi ve Luigi Liguori'nin Lille'e hiç gitmediği, Napoli'nin de oyuncuların transferini o dönemdeki mali tabloya kazanç olarak yazdığı belirtildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Aurelio De Laurentiis'in davayla ilgili duruşması 6 Kasım'a ertelendi. Savunma avukatları, ertelenen duruşma öncesi savcılığa bir dilekçe sunacaklarını açıkladı.

