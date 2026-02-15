Haberler

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Süper Ligi'ne yükseldi

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Gaziantep Safir Futbol Kulübü'nü 5-1 mağlup ederek Kadınlar 1'inci Lig A Grubu'nda şampiyon oldu ve Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

KADINLAR 1'inci Lig A Grubu'nda Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübü sahasında konuk ettiği Gaziantep Safir Futbol Kulübü'nü 5-1 mağlup ederek, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Auran Kayseri Kadın Futbol Kulubü bugün Sümer Stadı'nda sahasında konuk ettiği Gaziantep Safir Futbol Kulubü'nü 5-1 mağlup ederek, Kadın Futbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sanal medya hesabından paylaşım yaparak, "Auran Kayseri Kadın Futbol Kulübümüzü, Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda elde ettiği şampiyonluk ve Turkcell Kadınlar Süper Ligi'ne yükselme başarısından dolayı yürekten tebrik ediyorum. Sezon boyunca gösterdikleri azim, disiplin ve mücadele ruhuyla Kayserimizin gururu olan tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor, Süper Lig'de başarılar diliyorum. Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Mutlu Önal ve ekibine de şehrimiz amatör sporunun gelişmesi için gösterdiği üstün gayret ve destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Dünya Spor Başkenti Adayı Kayseri'mize bu başarı çok yakıştı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
