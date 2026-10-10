Augsburglu Fellhauer 5. saniyede golle Bundesliga rekorunu kırdı

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da Robin Fellhauer, Bayern Münih maçında 5. saniyede attığı golle tarihe geçti.

Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan mücadelenin henüz 5. saniyesinde Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in hatasını değerlendiren 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydeden Fellhauer, yeni bir rekora imza attı.

Augsburg'da Rodrigo Ribeiro, Bayern Münih'te ise Ismael Saibari ve Nathaniel Brown'ın gol attığı karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bundesliga'da daha önce en erken gol rekorunu, 2014'te Karim Bellarabi, 2015'te ise Kevin Volland maçların 9. saniyesinde fileleri havalandırarak paylaşmıştı.

Kaynak: AA