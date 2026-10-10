Haberler

Augsburglu Fellhauer 5. saniyede golle Bundesliga rekorunu kırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih 2-2 berabere kaldı. Augsburglu Robin Fellhauer, Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in hatasını değerlendirerek 5. saniyede attığı golle Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydetti.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Augsburg'da Robin Fellhauer, Bayern Münih maçında 5. saniyede attığı golle tarihe geçti.

Bundesliga'nın 5. haftasında Augsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

WWK Arena'da oynanan mücadelenin henüz 5. saniyesinde Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Manuel Neuer'in hatasını değerlendiren 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu, topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Bundesliga tarihinin en erken golünü kaydeden Fellhauer, yeni bir rekora imza attı.

Augsburg'da Rodrigo Ribeiro, Bayern Münih'te ise Ismael Saibari ve Nathaniel Brown'ın gol attığı karşılaşma, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Bundesliga'da daha önce en erken gol rekorunu, 2014'te Karim Bellarabi, 2015'te ise Kevin Volland maçların 9. saniyesinde fileleri havalandırarak paylaşmıştı.

Kaynak: AA
Bu haber 68 sitede yayınlandı.
Çöken binada hayatını kaybeden iki kardeşin amcasından yürek yakan sözler

İki kardeşin cenazesini teslim alan amcadan yürek yakan sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti

İsmail Saymaz ve Murat Ağırel için itiraz geldi, karar değişti
Bursa'daki kazada babasını kaybeden Can, 3 ameliyat geçirdi

Küçük çocuğun acı sınavı! Hem babasını hem de sağlığını kaybetti
İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri

İsrail'in en çok korktuğu 8 ülke! İşte listede Türkiye'nin yeri
Eyüpsultan Belediyesi’nde başkan vekili seçimini CHP’nin adayı Cafer Parlak kazandı

Eyüpsultan Belediyesi’nde seçim sonucu belli oldu
İki öğrencinin örnek davranışını kamera böyle görüntüledi

Helal size çocuklar! Alkışlık hareket kameraya böyle yansıdı
Yeni dönem! Sigara satışında TC kimlik numarası şart olacak

Sigara almak eskisi gibi olmayacak! Bakan Memişoğlu yeni şartı duyurdu
Mike Tyson'dan Trump'a açık destek! Mitingde dikkat çeken sözler

Ünlü boksör tarafını belli etti: Olmasaydı burada olamazdım