Audi Revolut F1 Takımı'na yeni sponsor

Audi Revolut F1 Takımı'nın yeni resmi partneri Gillette oldu.

Audi Revolut F1 Takımı yeni bir iş birliğine imza attı. F1 takımının yeni resmi partneri Gillette oldu. Takımın ticari direktörü Stefano Battiston, güçlü ve stratejik bir anlaşmaya imza attıklarını dile getirirken, sponsor firmanın CEO'su Gary Coombe ise motor sporlarının en üst seviyesinde rekabet etmeye hazırlanan bir takımın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL