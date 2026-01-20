Audi Revolut F1 Takımı'na yeni sponsor
Audi Revolut F1 Takımı, Gillette ile yeni bir anlaşmaya imza attı. İki taraf da iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Audi Revolut F1 Takımı yeni bir iş birliğine imza attı. F1 takımının yeni resmi partneri Gillette oldu. Takımın ticari direktörü Stefano Battiston, güçlü ve stratejik bir anlaşmaya imza attıklarını dile getirirken, sponsor firmanın CEO'su Gary Coombe ise motor sporlarının en üst seviyesinde rekabet etmeye hazırlanan bir takımın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor