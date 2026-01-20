Haberler

Audi Revolut F1 Takımı'na yeni sponsor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Audi Revolut F1 Takımı, Gillette ile yeni bir anlaşmaya imza attı. İki taraf da iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Audi Revolut F1 Takımı'nın yeni resmi partneri Gillette oldu.

Audi Revolut F1 Takımı yeni bir iş birliğine imza attı. F1 takımının yeni resmi partneri Gillette oldu. Takımın ticari direktörü Stefano Battiston, güçlü ve stratejik bir anlaşmaya imza attıklarını dile getirirken, sponsor firmanın CEO'su Gary Coombe ise motor sporlarının en üst seviyesinde rekabet etmeye hazırlanan bir takımın parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız, iktidar ortağı değiliz

Bahçeli'den emeklilerle ilgili yeni çıkış: İttifak ortağıyız ama...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Fuhuş iddialarına Bahçeli'den olay benzetme: Önüne gelen Bihter-Behlül olmuş

Fuhuş iddiaları Bahçeli'yi çileden çıkardı! Çok konuşulacak benzetme
Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler gözlerine inanamadı

Hayranları şokta! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
Demet Akalın'dan dikkat çeken yeşil pasaport sitemi: 30. yılımız, biz neden alamıyoruz?

Meclis'e gelecek düzenlemeyi duyunca sitem etti: Biz neden alamıyoruz?
İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar

İmam, her şeyi kaydetti! Gece yarısı köye inip katliam yaptılar
Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı

Dünya devi, Süper Lig'e yolladığı yıldızı geri çağırdı
Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında

Türkiye'nin dev ilaç şirketinin varisi gözaltında