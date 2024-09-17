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Attığı tekmenin bedeli ağır oldu! UEFA'dan Muslera'ya 3 maç ceza

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UEFA, Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı rövanş maçında kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maçlık ceza verdi. Tecrübeli kaleci, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Muslera, PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.

Süper Lig devi Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Şampiyonlar Ligi'ndeki Young Boys maçında kırmızı kart görmüştü.

3 MAÇ CEZA ALDI

UEFA, Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi. Fernando Muslera, Young Boys'un attığı golün ardından Virginius'a tekme atmış ve kırmızı kartla cezalandırılmıştı.

İşte Muslera'nın kaçıracağı maçlar;

UEFA, kırmızı kart gören Fernando Muslera'ya 3 maç ceza verdi. Fernando Muslera; PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında forma giyemeyecek.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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