ATP Finalleri'nde Alex de Minaur, Taylor Fritz'i Mağlup Etti

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Avustralyalı Alex de Minaur, ABD'li Taylor Fritz'i 2-0 yendi.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Jimmy Connors Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın 7 numaralı seribaşı de Minaur, 6 numaralı seribaşı Fritz'i 1 saat 34 dakika süren mücadele sonunda 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Avustralyalı raket, gruptaki son maçında ilk galibiyetini elde etti. Bir galibiyeti bulunan Fritz ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonucun ardından grupta iki galibiyete sahip İspanyol Carlos Alcaraz, yarı finali garantiledi.

ATP Finalleri'nde tekler mücadelesi, aynı grupta Alcaraz ile İtalyan Lorenzo Musetti arasında oynanacak maçla sürecek.