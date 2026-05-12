Uluslararası ve Ulusal Atlı Dayanıklılık Yarışmaları, Antalya'da yapılacak
Uluslararası ve ulusal atlı dayanıklılık yarışmaları, 15-17 Mayıs tarihleri arasında Antalya'da yapılacak. Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda yaklaşık 80 at yarışacak.
Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Orfe Atlı Spor Kulübü'nde yapılacak.
Yaklaşık 80 atın yarışacağı organizasyonda ilk gün uluslararası, ikinci gün ise ulusal yarışlar gerçekleştirilecek.
Yarışların ardından ödül töreni düzenlenecek.
Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun