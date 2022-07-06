Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'na damgasını vurdu

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde başarılarına devam eden Türk atletizminin yıldızları, bu kez Cezayir'de parladı. 19. Akdeniz Oyunları'na ay-yıldızlı atletler, 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Turkcell ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun iş birliğiyle önemli başarılara imza atan Türk atletizminin yıldızları, Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Oran kentindeki organizasyonda ay-yıldızlı atletler 7 altın, 5 gümüş ve 3 bronz ile katıldığı branşlarda 15 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları'nın 70 yıla varan tarihindeki en büyük başarısını da Oran'da elde etti.

Oran'a 38 sporcu ile giden Türkiye Atletizm Milli Takımı, Akdeniz Oyunları tarihinde ilk kez madalya sıralamasında zirvede yer aldı. Türkiye'ye büyük başarıyı getiren sporcular ve madalyaları şöyle:

Altın Madalya

Jak Ali Harvey - 100 metre

Ramil Guliyev - 200 metre

Yasmani Copello - 400m engelli

Özkan Baltacı - Çekiç atma

Ersu Şaşma - Sırıkla atlama

Ekaterina Guliyev - 800 metre

Yasemin Can - 5000 metre

Gümüş madalya

Ramil Guliyev - 100 metre

Tuğba Danışmaz - Üç adım atlama

Kıvılcım Kaya - Çekiç atma

Eda Tuğsuz - Cirit atma

Erkek Takımı - 4100 metre

Bronz madalya

Özlem Becerek - Disk atma

Kadın Takımı - 4400 metre

Erkek Takımı - 4400 metre - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor