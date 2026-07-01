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Atletico Madrid'de Koke'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

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İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, takım kaptanı Koke ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme yeniledi. Kulüp, Koke'un tarihin en çok kupa kazanan oyuncularından biri olduğunu belirtti.

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, takım kaptanı Koke ile 30 Haziran 2027'ye sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Koke, bireysel istatistiklerinin yanı sıra, Atletico Madrid tarihinin en çok kupa kazanan oyuncularından biridir." ifadesi kullanıldı.

Atletico Madrid altyapısından yetişen 34 yaşındaki orta saha, İspanyol ekiple ikişer İspanya LaLiga, UEFA Süper Kupası, UEFA Avrupa Ligi Kupası ve birer İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası kazandı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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