Atletico Madrid, Kang-in Lee transferiyle ses getirdi!

ATLETICO MADRID'DEN DÜNYA DEVİNİ SALLAYAN TRANSFER: KANG-IN LEE BAŞKENTTE!

İspanyol devi Atletico Madrid, Paris Saint-Germain’in Güney Koreli yıldızı Kang-in Lee’yi renklerine bağladı. Diego Simeone’nin ısrarla istediği hücum oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzalanırken, transferin mali detayları da belli oldu.

40 Milyon Euro'luk Dev İmza

La Liga’da zirve takibini sürdüren ve kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Atletico Madrid, transfer piyasasında ses getirecek bir hamleye imza attı. Başkent ekibi, Fransız devi PSG forması giyen 25 yaşındaki Güney Koreli milli futbolcu Kang-in Lee’yi kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, bu transfer için Paris Saint-Germain kulübüne 40 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi. Başarılı hücum oyuncusu ile 5 yıllık uzun vadeli bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Simeone’nin Yeni Kozu Olacak

Teknik direktör Diego Simeone'nin sistemine dinamizmi, yüksek teknik kapasitesi ve oyun zekasıyla uyum sağlaması beklenen Kang-in Lee, daha önce Valencia ve Mallorca formalarıyla İspanya futbolunu yakından tanıyordu.