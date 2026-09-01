Haberler

Atletico Madrid, Jonathan David'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı

Atletico Madrid, Jonathan David'i Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Juventus'tan Kanadalı forvet Jonathan David'i 2026-2027 sezonu için kiralık olarak transfer etti. Lille'deki performansıyla dikkat çeken ve geçen sezon Juventus'ta 46 maçta 8 gol atan David, sağlık kontrolünün ardından sözleşmeyi imzaladı.

İspanyol ekibi Atletico Madrid, Juventus forması giyen Jonathan David'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Atletico Madrid ile Juventus kulüpleri, Kanadalı forvet Jonathan David'in kiralık olarak transferinde anlaşmaya vardı. Fransa'da Lille takımında gösterdiği performansla dikkat çeken ve 2025 yazında Juventus'a imza atan David, geçtiğimiz sezon siyah-beyazlılarda tüm kulvarlarda 46 maçta görev yaparken 8 gol kaydetti.

David, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda da Kanada Milli Takımı formasıyla mücadele etti.

26 yaşındaki milli futbolcu, Madrid'de sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulübün Metropolitano'da yer alan ofisine geçerek sözleşmeyi imzaladı. Jonathan David, 2026-2027 sezonunda kırmızı-beyazlı formayı giyecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor

"Hava sahasını kapatıyoruz, yolcu uçakları dikkat etsin"
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Parayı basıp aldı! Premier Lig'i sallamayı kafaya koymuş
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti

İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
Korkulan oldu! ABD, İran'ı yeniden vurmaya başladı

Dün tehdit eden Trump, bugün dediğini yaptı
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran 'Grup halinde cinsel ilişki' iddiası

Mide bulandıran "Grup seks" iddiası! 11 kadını işe alacağız diye...
Milyonların sinir uçlarıyla oynayan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, yolun sonuna geldi
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Kimse görmüyor sandılar ama kamera rezilliklerini böyle kaydetti

Kimse görmüyor sandılar ama rezillikleri kamerada