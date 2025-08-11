Atletico Madrid, Giacomo Raspadori'yi Kadrosuna Kattı

Atletico Madrid, Giacomo Raspadori'yi Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atletico Madrid, İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'den Giacomo Raspadori ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Raspadori, hücum hattında çok yönlü bir oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Atletico Madrid, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Giacomo Raspadori'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, hücum hattına takviye yaptı. Madrid ekibi, Napoli forması giyen 25 yaşındaki Giacomo Raspadori ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, hücum hattında birçok pozisyonda görev alabilen Raspadori'nin tam bir İtalyan forvet özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

Giacomo Raspadori, Napoli formasıyla görev aldığı 109 müsabakada 18 gol, 10 asist katkısında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi

Fenerbahçe'ye transfer önerisi! 2 tane bomba isim verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.