Haberler

Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Diego Simeone yönetiminde yapılan idmanda takım, maç öncesi taktiksel organizasyonunu gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İspanya temsilcisi Atletico Madrid, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta, teknik direktör Diego Simeone yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık antrenman, top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı öğrenildi.

Atletico Madrid, yarın saat 20.45'te Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Trump: Suriye hükümeti, YPG'nin serbest bıraktığı tüm DEAŞ'lı mahkumları yakaladı

Suriye'de merakla beklenen gelişmeyi Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
Yapay zeka, Galatasaray-Atletico Madrid maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka dev maçın kazananını tahmin etti
Komutandan uyuşturucu çalan askerlere dondurucu soğukta insanlık dışı ceza

Komutandan uyuşturucu çalan askerlere insanlık dışı ceza
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar daha bomba

Kaynanasının hamile olduğunu öğrendi, sonrasında olanlar bomba
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
DEM Parti'den Bahçeli'nin sözlerine çok sert yanıt: SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor

Bakırhan'dan Bahçeli'ye ağır yanıt: Sana mı soracağız?