Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Atletico Madrid, antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör Diego Simeone yönetiminde yapılan idmanda takım, maç öncesi taktiksel organizasyonunu gerçekleştirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak İspanya temsilcisi Atletico Madrid, maçın hazırlıklarını tamamladı.
Karşılaşmanın oynanacağı RAMS Park'ta, teknik direktör Diego Simeone yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık antrenman, top kapma çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktiksel organizasyonunun yapıldığı öğrenildi.
Atletico Madrid, yarın saat 20.45'te Galatasaray ile RAMS Park'ta karşılaşacak.