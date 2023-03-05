Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin rakibi Sevilla'yı 6 golle bozguna uğrattı

La Liga'nın 24. haftasında Atletico Madrid, Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'yı 6-1 mağlup etti.

Atletico Madrid ile Sevilla, La Liga'nın 24. haftasında Civitas Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Atletico Madrid, 6-1'lik skorla kazandı.

ATLETICO MADRID GOL OLUP YAĞDI

Karşılaşmada Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 23 ve 26. dakikalarda Memphis Depay, 53. dakikada Antoine Griezmann, 69. dakikada Yannick Carrasco ve 76 ile 90+2'de Alvaro Morata kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise 39. dakikada Youssef En-Nesyri'den geldi.

FENERBAHÇE İLE İLK MAÇ 9 MART'TA

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla, Fenerbahçe ile eşleşti. Temsilcimiz, La Liga ekibiyle ilk maçını 9 Mart'ta Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynayacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta Kadıköy'de oynanacak.