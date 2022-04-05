İspanyol duvarını kaptan yıktı! Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde yarı final kapısını araladı

Manchester City ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final turunda Ethiad Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz devi 1-0 kazandı.

AVANTAJI KAPTILAR

Karşılaşmanın ilk yarısında tüm hatlarıyla savunmaya çekilen Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin bu turlarında yaptığı alışılagelmiş savunma anlayışını Manchester City karşısında da sahaya koydu. Deplasmanda beraberliğe razı oyunuyla 70. dakikaya kadar direnebilen İspanyollar, De Bruyne'nin golüyle yıkıldı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Manchester City, 13 Nisan'da Wanda Metropolitano'da oynanacak maç öncesi avantajı yakaladı.

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