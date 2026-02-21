Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var

Yeni sezonda kadrosuna yıldız bir golcü katmak isteyen La Liga ekibi Atletico Madrid, bu doğrultuda rotasını Türkiye'ye çevirdi.

ATLETICO'DAN OSIMHEN'E KANCA

Fichajes'te yer alan habere göre; Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFERDE TEK ENGEL MAAŞ

Haberde, Atletico Madrid'in bu transferi çok istediği ancak Nijeryalı oyuncunun kazandığı maaşın en büyük engel olarak karşılarına çıktığı belirtildi. 27 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray'dan kazandığı yıllık ücretin Atletico Madrid'in maaş bütçesinin çok üzerinde olduğu ifade edilirken, İspanyol devinin yapılacak görüşmeler neticesinde bu rakamı daha aşağılara indirmeye inandığı vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan Victor Osimhen, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.