Atletico Madrid'den Osimhen'e kanca! Transferde tek bir engel var
Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'e kanca taktı. Osimhen transferini çok isteyen Atletico'da Nijeryalı oyuncunun yüksek maaşının transferin önündeki en büyük engel olarak görüldüğü, İspanyol devinin yapılacak görüşmeler sonucunda maaş konusunu daha aşağıya çekmeyi planladığı belirtildi.
- Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.
- Victor Osimhen'in Galatasaray'dan kazandığı yıllık ücret, Atletico Madrid'in maaş bütçesinin çok üzerinde.
- Victor Osimhen, Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 15 gol ve 5 asist yaptı.
Yeni sezonda kadrosuna yıldız bir golcü katmak isteyen La Liga ekibi Atletico Madrid, bu doğrultuda rotasını Türkiye'ye çevirdi.
ATLETICO'DAN OSIMHEN'E KANCA
Fichajes'te yer alan habere göre; Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor.
TRANSFERDE TEK ENGEL MAAŞ
Haberde, Atletico Madrid'in bu transferi çok istediği ancak Nijeryalı oyuncunun kazandığı maaşın en büyük engel olarak karşılarına çıktığı belirtildi. 27 yaşındaki yıldız ismin Galatasaray'dan kazandığı yıllık ücretin Atletico Madrid'in maaş bütçesinin çok üzerinde olduğu ifade edilirken, İspanyol devinin yapılacak görüşmeler neticesinde bu rakamı daha aşağılara indirmeye inandığı vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan Victor Osimhen, 15 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.