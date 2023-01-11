Atletico Madrid defterini kapattı! Joao Felix resmen Chelsea'de
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Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i satın alma opisyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Premier Lig devi, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödeyecek. Felix'in 6 milyon euroluk maaşı da sezon sonuna kadar Chelsea tarafından karşılanacak.
Atletico Madrid'in büyük umutlarla kadrosuna kattığı Joao Felix, Chelsea'nin yolunu tuttu. İngiliz ekibi, Portekizli yıldızı kiralık olarak renklerine bağladı.
6 AY İÇİN 11 MİLYON EURO
İngiliz ekibi Chelsea, 6 aylığına kiraladığı Joao Felix için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödeyecek. Portekizli yıldızın 6 milyon euroluk maaşı da Chelsea tarafından karşılanacak.
FELIX'İN KARNESİ
Atletico Madrid'in 2019 yazında Benfica'dan 125 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Joao Felix, 131 maçta 33 gol attı. 24 yaşındaki futbolcunun Portekiz Milli Takımı ile 28 maçta 4 golü bulunuyor.