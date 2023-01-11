Atletico Madrid defterini kapattı! Joao Felix resmen Chelsea'de

Chelsea, Atletico Madrid'den Joao Felix'i satın alma opisyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Premier Lig devi, 6 aylık kiralama için Atletico Madrid'e 11 milyon euro ödeyecek. Felix'in 6 milyon euroluk maaşı da sezon sonuna kadar Chelsea tarafından karşılanacak.