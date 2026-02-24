Haberler

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldi

Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Club Brugge ile oynadığı iki maçın ardından toplamda 7-4'lük skorla tur atladı. Rövanş maçında hat-trick yapan Sörloth'un performansı dikkat çekti.

İspanya temsilcisi Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ü 3-3 ve 4-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Atletico Madrid, evinde Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşılaştı. İlk maçta 3-3 beraberlikle sahadan ayrılan Atletico, ikinci maçta 23. dakikada 1-0 öne geçti. Sörloth'un golüne Brugge ekibi 36'da Joel Ordonez ile karşılık verdi. İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan maçta Atletico, 2. yarıya da golle başladı. Johnny Cardoso'nun golüyle ikinci kez öne geçen Diego Simeone'nin öğrencileri 76'da Sörtloth ile bir gol daha buldu. Alexander Sörloth, 87. dakikada farkı 3'e çıkaran golü kaydetti. Norveçli golcü böylelikle hat-trick yapma başarısı gösterdi.

İspanyol ekibi müsabakayı 4-1'lik skorla kazanarak adını son 16 turuna yazdırdı. - İSTANBUL

