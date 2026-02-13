Haberler

Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı

Atletico Madrid, Barcelona'ya gol oldu yağdı
Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın elinden kaçırdığı Atletico Madrid, Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

  • Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Barcelona'yı 4-0 mağlup etti.
  • Barcelona'nın 52. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 3 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.

İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

İLK YARIDA FARKI AÇTI

Metropolitano'da oynanan mücadelede Atletico Madrid fırtına gibi başladı. 6. dakikada Eric Garcia'nın kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi ekip, 14. dakikada Antoine Griezmann ve 33. dakikada Ademola Lookman'ın golleriyle farkı açtı. İlk yarının uzatma dakikalarında Julian Alvarez, Lookman'ın asistinde skoru 4-0'a taşıdı.

VAR KARARI VE KIRMIZI KART

Barcelona'nın 52. dakikada Pau Cubarsi ile bulduğu gol, yaklaşık 8 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Katalan ekibinde Eric Garcia, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

RÖVANŞ 3 MART'TA

İki ekip arasındaki rövanş karşılaşması 3 Mart Salı akşamı Camp Nou'da oynanacak. Turu geçen takım, finalde Real Sociedad / Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

500

