Atina'da Kadın Atıcılık Milli Takımı skeet trio kategorisinde altın madalya kazandı

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Milli atıcılar, Yunanistan'da devam eden Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Atina'daki organizasyonda Çiğdem Özyaman Özenir, Sena Can Kökgöz ve Nur Banu Balkancı'dan oluşan takım, kadınlar skeet trio kategorisinde mücadele etti.

Milli takım, finalde birinci olarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Kaynak: AA