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Atilla Karaoğlan, Trabzonspor-Galatasaray Derbisi'nde Üçüncü Kez Görev Alacak

Atilla Karaoğlan, Trabzonspor-Galatasaray Derbisi'nde Üçüncü Kez Görev Alacak
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FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde üçüncü kez Trabzonspor ve Galatasaray arasındaki maçı yönetecek. Maç, 35. haftada Papara Park'ta gerçekleşecek ve mücadelede 7 kez sarı kartına başvuran Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Osman Gökhan Bilir yapacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, kariyerinde 3. kez Trabzonspor- Galatasaray maçını yönetecek.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray, cumartesi günü saat 19.00'da Papara Park'ta karşılaşacak. Bu önemli mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan kariyerinde 3. kez Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmada görev alacak. Daha önce oynanan müsabakalarda iki takım da 1'er kez sahadan galip ayrıldı. Söz konusu maçlarda Karaoğlan 7'si bordo-mavililere, 6'sı da sarı-kırmızılılara olmak üzere toplam 13 kez sarı kartına başvurdu.

Kariyerinde 5 kez derbide düdük çaldı

Sakarya bölgesi hakemi olan Atilla Karaoğlan bugüne kadar kariyerinde 2'şer kez Fenerbahçe - Galatasaray ve Galatasaray - Beşiktaş, 1 defa da Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerini yönetti.

Bu sezon Süper Lig'de 17 maç yönetti

Atilla Karaoğlan, 2024-2025 sezonunda Trendyol Süper Lig'de 2'si Galatasaray, 2'si de Trabzonspor olmak üzere toplam 17 karşılaşma görev aldı. Karaoğlan bu sezon Trendyol 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'şer ve TFF Süper Kupa maçında da düdük çaldı. Atilla Karaoğlan ayrıca bu sezon Galatasaray ile Beşiktaş arasında TFF Süper Kupa ve Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Lig karşılaşmalarını yönetti.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmaları şöyle:

23.01.2022

Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 2

19.08.2023

Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 0 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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