Atılay Canel: 'Tipik Bir Beraberlik Maçıydı'

Güncelleme:
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, karşılaşmanın geçişken olduğunu belirtti. Beşiktaş ile oynayacakları maç için hazırlık yapacaklarını söyledi.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Eyüpspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Tipik bir beraberlik maçıydı" dedi. Canel, gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili ise kendilerine göre değerlendirip hazırlık yapacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, açıklamalarda bulundu. Son haftalarda takım olarak çıkışa geçtiklerini belirten Canel, "Tipik bir beraberlik maçıydı. Gitgellerle dolu bir maçtı. İkinci yarıda Eyüpspor'un kaçırdığı bir pozisyon vardı. İkinci yarıda istekli oynadık. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Galip de gelebilirdik. Bu çıkışı sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş maçını kendimize göre değerlendirip hazırlık yapacağız"

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş'ı konuk edeceklerinin hatırlatılması üzerine düşüncelerini paylaşan Canel, "Beşiktaş maçını kendimize göre değerlendirip hazırlık yapacağız. Bulunduğumuz yer itibarıyla daha çok çalışmamız lazım. Bu çalışmanın da karşılığını alacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
