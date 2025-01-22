Atılan manşetleri görmeniz lazım: Bütün İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor
Beşiktaş, Athletic Bilbao'ya 4-1 gibi farklı bir skorla UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı. Siyah-beyazlıların tarihi zaferi, İspanyol basınında geniş yankı buldu. Marca'nın "Athletic gemisi İstanbul'da battı" manşeti dikkat çekti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk yenilgisini tattırdı. Siyah-beyazlıların lig aşamasında önceki 6 maçında 1 beraberlik 5 galibiyeti olan ve bu süreçte yalnızca 2 gol yiyen Athletic Bilbao'yu 4 golle yenmesi, İspanya basınında da önemli yer tuttu.
"GEMİ İSTANBUL'DA BATTI"
İspanyol basınında atılan manşetler şu şekilde;
- Marca: Athletic gemisi İstanbul'da battı. İstanbul'da kaybeden Athletic, ilk yenilgisini aldı. Perşembe günü hedef Viktoria Plzen.
- AS: Athletic'e Türkiye'de kötü hesap. Valverde'nin takımı ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda.
- Football Espana: Athletic, Avrupa'da ilk yenilgisini İstanbul'da aldı. Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Yine de kendi kaderleri kendi ellerinde olacak.Viktoria Plzen maçındaki galibiyet play-off turundan kaçmaya yetecek.
ATHLETIC BILBAO'NUN LİG AŞAMASINDAKİ 7 MAÇI
Athletic Bilbao'nun UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında aldığı sonuçlar şu şekilde;
- Roma 1-1 Athletic Bilbao
- Athletic Bilbao 2-0 AZ Alkmaar
- Athletic Bilbao 1-0 Slavia Prag
- Ludogorets 1-2 Athletic Bilbao
- Athletic Bilbao 3-0 IF Elfsborg
- Fenerbahçe 0-2 Athletic Bilbao
- Beşiktaş 4-1 Athletic Bilbao