Atılan manşetleri görmeniz lazım: Bütün İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor

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Beşiktaş, Athletic Bilbao'ya 4-1 gibi farklı bir skorla UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini tattırdı. Siyah-beyazlıların tarihi zaferi, İspanyol basınında geniş yankı buldu. Marca'nın "Athletic gemisi İstanbul'da battı" manşeti dikkat çekti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk yenilgisini tattırdı. Siyah-beyazlıların lig aşamasında önceki 6 maçında 1 beraberlik 5 galibiyeti olan ve bu süreçte yalnızca 2 gol yiyen Athletic Bilbao'yu 4 golle yenmesi, İspanya basınında da önemli yer tuttu.

"GEMİ İSTANBUL'DA BATTI"

İspanyol basınında atılan manşetler şu şekilde;

  • Marca: Athletic gemisi İstanbul'da battı. İstanbul'da kaybeden Athletic, ilk yenilgisini aldı. Perşembe günü hedef Viktoria Plzen.
  • AS: Athletic'e Türkiye'de kötü hesap. Valverde'nin takımı ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda.
  • Football Espana: Athletic, Avrupa'da ilk yenilgisini İstanbul'da aldı. Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Yine de kendi kaderleri kendi ellerinde olacak.Viktoria Plzen maçındaki galibiyet play-off turundan kaçmaya yetecek.

ATHLETIC BILBAO'NUN LİG AŞAMASINDAKİ 7 MAÇI

Athletic Bilbao'nun UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında aldığı sonuçlar şu şekilde;

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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