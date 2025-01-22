Atılan manşetleri görmeniz lazım: Bütün İspanya Beşiktaş'ı konuşuyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk yenilgisini tattırdı. Siyah-beyazlıların lig aşamasında önceki 6 maçında 1 beraberlik 5 galibiyeti olan ve bu süreçte yalnızca 2 gol yiyen Athletic Bilbao'yu 4 golle yenmesi, İspanya basınında da önemli yer tuttu.

"GEMİ İSTANBUL'DA BATTI"

İspanyol basınında atılan manşetler şu şekilde;

Marca: Athletic gemisi İstanbul'da battı. İstanbul'da kaybeden Athletic, ilk yenilgisini aldı. Perşembe günü hedef Viktoria Plzen.

Athletic gemisi İstanbul'da battı. İstanbul'da kaybeden Athletic, ilk yenilgisini aldı. Perşembe günü hedef Viktoria Plzen. AS: Athletic'e Türkiye'de kötü hesap. Valverde'nin takımı ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda.

Athletic'e Türkiye'de kötü hesap. Valverde'nin takımı ilk kez bu halde. Kara gece ve liderliğe veda. Football Espana: Athletic, Avrupa'da ilk yenilgisini İstanbul'da aldı. Hayal kırıklığı yaratan bir sonuç. Yine de kendi kaderleri kendi ellerinde olacak.Viktoria Plzen maçındaki galibiyet play-off turundan kaçmaya yetecek.

ATHLETIC BILBAO'NUN LİG AŞAMASINDAKİ 7 MAÇI

Athletic Bilbao'nun UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında aldığı sonuçlar şu şekilde;