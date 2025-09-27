Haberler

Atila Gerin: "Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü atamadık"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Göztepe'nin ikili mücadelelerde lig lideri olduğunu hatırlatarak, "Bugün onlara üstünlük sağladık.

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Göztepe'nin ikili mücadelelerde lig lideri olduğunu hatırlatarak, "Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü atamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin'in kart cezası nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör Atila Gerin katıldı. Gerin mücadeleyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Analiz ettiğimiz, hazırlandığımız Göztepe aynen sahaya yansıdı. 3 senedir aynı felsefeyle devam eden bir takım vardı karşımızda. Temaslı, fiziksel üstünlüğü olan bir takımla oynadık. Sezona iyi başladıkları için çok büyük öz güvenle geldiler. Çoğu istatistiklerde ligde iyi durumda. Bunları göz önünde bulundurarak riske girmekten vazgeçtik. Tempolu baskıya karşı biz de onlara benzer bir dizilişle sahaya çıktık. Göztepe ikili mücadelelerde lig lideri. Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Oyunu tamamen kontrolümüze alamadık. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü atamadık. Mücadele için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadeleden aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıradan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı

İşte Güllü'nün düştüğü yer! Ekipler bile hayati tehlike yaşadı
Kocaeli'de karaya oturan kuru yük gemisi için dikkat çeken uyarı

Dev gemi bir şehrimizin uykularını kaçırdı: Bir an önce yapılmazsa...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.