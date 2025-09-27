Atila Gerin: "Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü atamadık"

Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atila Gerin, Göztepe'nin ikili mücadelelerde lig lideri olduğunu hatırlatarak, "Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü atamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Eyüpspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştığı Göztepe ile golsüz berabere kaldı. Eyüpspor'da Teknik Direktör Selçuk Şahin'in kart cezası nedeniyle basın toplantısına yardımcı antrenör Atila Gerin katıldı. Gerin mücadeleyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Analiz ettiğimiz, hazırlandığımız Göztepe aynen sahaya yansıdı. 3 senedir aynı felsefeyle devam eden bir takım vardı karşımızda. Temaslı, fiziksel üstünlüğü olan bir takımla oynadık. Sezona iyi başladıkları için çok büyük öz güvenle geldiler. Çoğu istatistiklerde ligde iyi durumda. Bunları göz önünde bulundurarak riske girmekten vazgeçtik. Tempolu baskıya karşı biz de onlara benzer bir dizilişle sahaya çıktık. Göztepe ikili mücadelelerde lig lideri. Bugün onlara üstünlük sağladık. Hava toplarında da üstünlük sağladık ama galibiyete yetmedi. Oyunu tamamen kontrolümüze alamadık. Son dakikalarda oyun bize döndü ama golü atamadık. Mücadele için tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu mücadeleden aldığımız 1 puanın kıymetini bilerek alt sıradan kurtulmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. - İSTANBUL