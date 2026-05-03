Atila Gerin: 'İlk yarı oyun bizim hakkımızdı ama ikinci yarı için bir şey diyemem'

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, açıklamalarda bulundu. Gerin, "Hafta içinde yaptığımız çalışmalarda, analizlerde Kayserispor'un son üç dört maçtaki durumunda tek geliyorlardı. Tekrarlayan bir baskıları yoktu. O tekli baskıyı kırmak için çalışmalar yapmıştık ve ilk 35 dakika bunda bayağı bir muvaffak olduk diyebilirim. Çünkü bayağı bir oyun domine ettik. Pozisyonlar bulduk. Ataklar bulduk. Hem geçişlerde hem pozisyonlu ataklarda gerçekten ciddi hücumlar yaptık. Duran toptan golü de bulduk. Kayserispor tekrar ilk yarının son 10 dakikası can havliyle tekrar bir mücadele, tekrar skoru dengelemek için büyük bir mücadele verdi. İkinci yarıya çıkarken söylemiştim. 'Kaos futboluna, karambole dönersek rakibe yarar. Sakin kalmaya çalışalım' dedim ama bunu başaramadık. Mecburen Kayserispor'un işte uzun topları, dönen topları almak istemesiyle biraz oyun istediğimiz gibi olmadı. Rakip de orada uzun forvetlerini oyuna aldı. Kenardan ortalar, uzun toplarla sonuca gitmeye çalıştı. Yani ilk yarı oyun bizim hakkımızda ama ikinci yarı için bir şey diyemem" ifadelerini kullandı.

Düşme potasındaki rakiplerin aldığı sonuçları değerlendirerek, bir puanın kendileri için iyi olduğunu belirten Gerin, "Beraberlik bizim için iyi bir sonuç gibi duruyor. Diğer sonuçlar geldiği için en az ümidimizi, umudumuzu haftaya daha güçlü bir şekilde taşıyoruz. İçeride güçlü bir rakiple oynayacağız. Rakiplerimizden deplasmana gidenler var. Birbiriyle oynayanlar var. Çok çekişmeli bir düşme potası var. İnanılmaz çekişmeli, düşme potası var. Bugün iki takıma da baştan söyleseler, beraberliği kimse kabul etmezdi herhalde ama maçtan sonra bir puan bize biraz daha bir tık daha iyi oldu gibi" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı