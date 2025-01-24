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Atıcılıkta Altın Madalya: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Şampiyon Oldu

Atıcılıkta Altın Madalya: Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan Şampiyon Oldu
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Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen H&N Kupası'nda, milli takım atıcıları Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'yi gururlandırdı.

Atıcılıkta Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, Almanya'da devam eden H&N Kupası'nda altın madalya elde etti.

Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya müsabakasında Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaştı.

Final karşılaşmasını 17-9 kazanan milli atıcılar, şampiyonluğa ulaştı.

Aynı kategoride mücadele eden ve bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilen İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'ın yer aldığı milli takım ise dördüncü oldu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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