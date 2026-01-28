Haberler

Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor

Güncelleme:
Beşiktaş'ın eski yıldızı Atiba Hutchinson, golcü oyuncu Promise David'i siyah-beyazlılara önerdi. Bu öneri sonrası oyuncuyu araştıran teknik heyetin de oyuncuyu beğendiği belirtildi. Beşiktaş, 24 yaşındaki forvet için kulübü USG'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.

  • Atiba Hutchinson, Beşiktaş'a Union Saint-Gilloise forması giyen Kanadalı forvet Promise David için transfer önerisinde bulundu.
  • Beşiktaş teknik heyeti, Promise David'i araştırdıktan sonra oyuncuya sıcak baktı.
  • Promise David, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada 14 gol attı.

Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya gönderen ve golcü takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

ATIBA'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖNERİ

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılara transfer önerisinde bulundu. Atiba Hutchinson'un, Belçika Ligi takımlarından Union Saint-Gilloise forması giyen vatandaşı Promise David için yönetime olumlu görüş bildirdiği ve gerekirse genç oyuncuyla birebir görüşebileceğini ilettiği ifade edildi.

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU DÖNÜŞ

Bu öneri üzerine oyuncuyu araştıran Beşiktaş teknik heyeti de oyuncuya sıcak bakmaya başladı. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Kanadalı oyuncu için kulübü Union Saint-Gilloise'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

24 yaşındaki Kanadalı forvet Promise David, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada rakip kalelere 14 gol atmayı başardı.

