Atiba Hutchinson Türkiye'ye geri döndü
Beşiktaş'ta göreve gelen Sergen Yalçın'ın yeni dönem için oluşturduğu teknik ekibi belli oldu. Siyah-beyazlıların eski oyuncusu Atiba Hutchinson, Sergen Yalçın'ın yardımcılarından biri oldu.

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından yeniden göreve getirilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni teknik ekibi belli oldu.

SERGEN YALÇIN'IN TEKNİK EKİBİ

Deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın'ın ekibinde Murat Kaytaz, Ozan Köprülü, Niyazi Eniseler ve Emre Gürbüz yer aldı.

ATIBA GERİ DÖNDÜ

Öte yandan bu ekipte bir de sürpriz yaşandı. Siyah-beyazlıların efsane isimlerinden Atiba Hutchinson, başarılı hocanın teknik heyette yer aldı.

