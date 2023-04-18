Ateş hattından çıkamıyorlar! 6 gollü düellonun kazananı Karagümrük

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile HangiKredi Ümraniyespor karşı karşıya geldi. 3 penaltının verildiği mücadeleyi ev sahibi Karagümrük 4-2'lik skorla kazandı.

PERDEYİ UMUT NAYİR AÇTI

Karşılaşmanın ilk golü konuk ekipten geldi. Mücadelenin 36'ıncı dakikasında penaltı kazanan Ümraniyespor, Umut Nayir'in golüyle öne geçti.

İLK YARIDA 3 GOL

Maçta 1-0 geriye düşen Karagümrük, 45+1'de Saba Lobjanidze ile eşitliği sağladı. Fabio Borini, 45+6. dakikada Karagümrük'ü penaltıdan öne geçirdi ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

DIAGNE ÇILDIRDI

Dakika 52'de Borini'nin kaydettiği penaltı golü öncesi Diagne topu aldı. Pirlo, penaltıyı Borini'nin kullanmasını istedi. Diagne topu bıraktı ve Fabio Borini golü attı. Diagne ve Pirlo, bunun ardından da sözlü tartışmaya devam etti. Mbaye Diagne 75. dakikada attığı golden sonra da sevinmedi.

GELECEK HAFTA VE PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Karagümrük 40 puana yükselirken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Ümraniyespor ise 23 puanda kaldı. Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ümraniyespor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.