ATDSK, Tenis Sezonu Öncesinde Yeni Hedeflerini Açıkladı

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübü (ATDSK) Başkanı Ali Refah Keskin, 2025-2026 tenis sezonu öncesinde yeni yapılanmaları ve hedefleriyle ilgili bilgi verdi.

Keskin, ATDSK tesislerinde düzenlenen toplantıda, 10 yıldır Adana, bölge ve ülke tenisine katkı sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Çıtayı hep yükseltmek için mücadele ettiklerini belirten Keskin, yeni transfer ettikleri sporcularla ilgili de bilgi verdi.

Keskin, Türk tenisçilerinin dünya sıralamasında daha üst seviyelere çıkmalarını sağlamak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ATDSK Performans Tenisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Çetin de İtalyan modelini Türkiye'ye uyarlamak için çalıştıklarını belirtti.

Kulübün son yıllarda büyük bir ivme kazandığını vurgulayan Çetin, "Başladığımızda 80 kişilik bir tenis okuluyduk, şimdi 35 antrenör ve 400'e yakın sporcumuz var. 2009-2019 arasında milli takıma hiç oyuncu verememiştik. Şimdi her yaş kategorisinde 17 sporcumuz milli takımlarda yer alıyor. Önce bölgemizde, sonra Türkiye'de söz sahibi olduk. Şimdi hedefimiz Avrupa." diye konuştu.

Milli sporcular Ergi Kırkın ve Yankı Erel de ATDSK bünyesinde yeni döneme başlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıya, Uluslararası Tenis Akademisi Başantrenörü Renato Vavassori, İtalyan antrenör Omar Camporese, kulüp antrenörleri ve altyapı sporcuları katıldı.