Atatürk Üniversitesi Spor Yöneticiliği Programı Akredite Edildi

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Derneği tarafından akredite edilerek uluslararası standartlarda eğitim verme taahhüdünü pekiştirdi. Rektör ve Dekan, bu başarıyı akademik yeterlilik ve eğitim kalitesinin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programı, Spor Bilimleri Derneği Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme süreci sonucunda, 2027 yılı sonuna kadar akredite edildi.

SPORAK tarafından yürütülen değerlendirmede, programın müfredat yapısı, öğretim elemanlarının akademik donanımı, öğrenci kazanımları ve kalite güvence süreçleri dikkate alındı.

"Uluslararası standartlarda eğitim vermeyi önemsiyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, akreditasyon sürecinin üniversitenin kalite kültürünü güçlendirdiğini vurgulayarak şu değerlendirmelerde bulundu: "Atatürk Üniversitesi olarak, her fakültemizde sürdürülebilir kalite anlayışını geliştirmeyi ve uluslararası standartlarda eğitim vermeyi önemsiyoruz. Spor Bilimleri Fakültemizin bu önemli başarısı, üniversitemizin stratejik hedefleriyle tam bir uyum içindedir. Emeği geçen tüm akademik ve idari mensuplarımıza içtenlikle teşekkür ediyorum."

Bu başarının; fakültenin eğitim kalitesinin, akademik yeterliliğin ve kurumsal gelişim vizyonunun bir yansıması olarak değerlendiren Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Gökhan Yazıcı ise, akreditasyonun fakülte adına gurur verici bir gelişme olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Fakültemiz ve bölümümüzün akademik, idari ve eğitim süreçlerinde özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı, üniversitemizin misyon ve vizyonunu somut olarak yansıtan bir göstergedir. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Akreditasyon belgesi, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Programının eğitim kalitesinin ulusal ölçekte tescillendiğini gösterirken, öğrenciler için de daha nitelikli ve güvenilir bir öğrenim ortamı sağlaması bakımından büyük önem taşıyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
