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Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde MSKÜ'de 273 kişi 4 bin metre koştu

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Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde MSKÜ'de 273 kişi 4 bin metre koştu
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MSKÜ'nün Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusunun 33.'sü, Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde yapıldı. 4 bin metrelik koşuya 90 kadın, 145 erkek ve 30 veteran olmak üzere toplam 273 kişi katıldı; birincilere 5 bin, ikincilere 4 bin, üçüncülere 3 bin TL ödül verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) her yıl Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde düzenlediği Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusunun bu yıl 33.'sü yapıldı.

Yeniköy Mahallesi'nde başlayan koşunun start seremonisine Muğla Valisi Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın katıldı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88.ölüm yıl dönümünde, tüm yarışmacılar 4 bin metre koştu. Her yıl büyük heyecana sahne olan yarışlar, Kötekli parkurunun ardından MSKÜ kampüsü içerisinde yer alan futbol sahasında sona erdi. Koşuya 90 kadın, 145 erkek ve 30 veteran sporcu olmak üzere toplam 273 kişi katıldı.

Yarışın tamamlanmasının ardından yaş gruplarına göre ödül töreni düzenlendi. Koşuya katılan tüm sporculara plaket verilirken, birincilere 5 bin TL, ikincilere 4 bin TL, üçüncülere ise 3 bin TL ödül verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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