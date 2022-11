Atatürk için dedikleri çok konuşulmuştu! Hayatını kaybeden Hıncal Uluç'un sözleri yeniden gündem oldu

Türk basının duayen gazetecisi Hıncal Uluç, 83 yaşında hayatını kaybetti. Uluç'un vefatının ardından Atatürk ile ilgili bir yayında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Usta gazeteci katıldığı bir programda, "Spor programlarında had diyenler, benim haddimi bilmek ve çizmek kimsenin haddi değil. Sakın ha! Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk Cumhuriyet'in çocukları olarak." demişti.

Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Hıncal Uluç, tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayata gözlerini yumdu. Duayen ismin ölümünün ardından bir spor programında Atatürk için söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"TÜRK GENÇLİĞİNİN CANINA OKUYORSUNUZ"

Yorumcusu olduğu bir spor programında "Had bilmek" sözüne çok kızdığını belirten Hıncal Uluç, "Had bilmek lafını bir daha kullanırsanız açık söylüyorum bir daha bu programa gelmem. Türk gençliğinin canına okuyorsunuz. Spor programlarında had diyenler, benim haddimi bilmek ve çizmek kimsenin haddi değil. Sakın ha!

"HADDİNİ BİLENİN KAZANDIĞINI TARİH YAZMADI"

Atatürk haddini bilseydi bugün biz burada oturamıyorduk Cumhuriyet'in çocukları olarak. Amerikan mandasını kabul etmiştik. Bizim haddimiz değil dünyaya karşı savaşmak demiştik. İzmir'i Yunanlara bırakmıştık. Antalya'yı Almanlara bırakmıştık. Kapadokya'yı Fransızlara bırakmıştık. İstanbul'da Amerikan mandası altında oturuyorduk arkadaş. Sakın kimse bana haddini bil demesin. Haddini bilenin kazandığını tarih yazmadı. Haddini bilen hak ettiği yerde oturur. 8-0 yenilmeyi göze alırsan kazanabilirsin ancak. Korkmazsan eğer 8-0 yenilmekten." ifadelerini kullanmıştı.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi. İlkokula Bandırma'da başlayan Uluç, 1952 senesinde ortaokula Antakya'da başlayıp geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesi'nde tamamladı. Bir dönem İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde öğrenim gördü, sonrasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni kazandı. Yenigün gazetesinde spor sayfası hazırlamaya başlayan Uluç, böylece gazeteciliğe ilk adımını atmış oldu.

1967 senesinde askerlik vazifesini tamamlayan Hıncal Uluç, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başladı. Aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde paralel olarak haftada iki gün spor yazıları yazan Uluç, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi yaptı. 1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başladı. Uluç son olarak Sabah gazetesinde yazarlık yapmaya devam ediyordu.

