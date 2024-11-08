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Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu 31. Kez Düzenleniyor

Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu 31. Kez Düzenleniyor
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından düzenlenen geleneksel Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusu'nun 31'incisi, 10 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Koşu yeniköy meydanında başlayacak ve toplamda 5 bin TL ödül verilecek.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Atatürk'e Saygı Gençlik Yol Koşusunun 31'incisi, 10 Kasım 2024 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Koşu, Yeniköy Meydanı'nda kadınlar ve veteranlar için saat 11.15'te; erkeler için 11.35'te başlayacaktır. MSKÜ kampüsünde yer alan Stadyum Atletizm Pisti'nde sona erecek koşuda birincilere 5 bin TL; ikincilere 4 bin TL; üçüncülere 3 bin TL ödül verilecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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