Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık

Atalanta'dan Lookman açıklaması: Anlaştık
Güncelleme:
Serie A ekiplerinden Atalanta'dan Ademola Lookman'ın geleceğiyle ilgili bir açıklama geldi. Atalanta CEO'su Luca Percassi, transfer için konuşarak, "Atletico Madrid ile sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmileştirme aşamasına geçiyoruz.'' dedi.

  • Atletico Madrid, Ademola Lookman'ı Atalanta'dan 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında transfer ediyor.
  • Atalanta CEO'su Luca Percassi, Atletico Madrid ile sözlü anlaşma sağlandığını ve transferin yakında tamamlanacağını belirtti.
  • Ademola Lookman, Atletico Madrid'e transferi için İspanya'ya gidecek.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde olan Nijeryalı futbolcu Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu.

ATLETICO MADRID LOOKMAN'DA MUTLU SONA ULAŞTI

Atletico Madrid, Serie A ekibi Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı kadrosuna katıyor. İspanyol ekibi, 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında Atalanta ile anlaşmaya vardı.

SIMEONE FAKTÖRÜ ETKİLİ OLDU

Atletico Madrid'de teknik direktör Diego Simeone'nin devreye girmesi Lookman'ın Atletico Madrid'i seçmesinde önemli rol oynadı.

ATALANTA'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Atalanta'dan Lookman transferi ile ilgili bir açıklama geldi. Kulüp CEO'su Luca Percassi, "Atletico Madrid ile sözlü olarak anlaştık. Şimdi bu maddeleri resmileştirme aşamasına geçiyoruz. Bu biraz zaman alacak ancak her şey yolunda giderse çok yakında transfer tamamlanacak." sözlerini sarf etti.

İMZA İÇİN İSPANYA'YA GİDECEK

Bu sezon 19 maçta süre bulan Lookman, 3 gol attı ve 2 asist yaptı. Yıldız oyuncu, Atletico Madrid'e transferi için bugün İspanya'ya gidecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
500

