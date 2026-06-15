Maurizio Sarri, Atalanta'nın yeni teknik direktörü oldu
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, teknik direktörlük görevine deneyimli teknik adam Maurizio Sarri'nin getirildiğini duyurdu.
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Atalanta, teknik direktörlük görevine Maurizio Sarri'nin getirildiğini açıkladı.
Atalanta'da yeni teknik direktör belli oldu. Mavi-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Teknik direktörlük görevinin profesyonel kariyerinde 800'ün üzerinde maça çıkmış ve 1 Avrupa Ligi şampiyonluğu ile 1 İtalya şampiyonluğunu da içeren parlak bir geçmişe sahip olan Maurizio Sarri'nin getirildiği duyuruldu.
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı