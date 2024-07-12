Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular kuvvet çalışması ve taktik çalışması yaptı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.
Akdeniz ekibinin Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde idmanında futbolcular, güne kuvvet çalışmasıyla başladı.
Bordo beyazlı ekip, dar alan ve taktik çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.
Hatayspor, sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.