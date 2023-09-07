Atakaş Hatayspor, Honduras Milli Takım oyuncusu Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp başkan vekili Aydın Toksöz ve teknik direktör Volkan Demirel'in katıldığı imza töreninde Rivas'a hoş geldin denildi.

Trendyol Süper Lig takımlarından Atakaş Hatayspor, Rigoberto Rivas'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İtalya'nın Regina takımında forma giyen 25 yaşındaki Honduras Milli Takım oyuncusu Rivas ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek,"Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Rigoberto Rivas'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.