Atakaş Hatayspor, Pendikspor'a 1-0 Mağlup Oldu
TFF Trendyol 1. Lig 14. hafta maçında Atakaş Hatayspor, Pendikspor'a 1-0 yenildi. Pendikspor'un golü Jonson Clarke-Harris'ten geldi.
TFF Trendyol 1. Lig 14. haftasında Atakaş Hatayspor, Pendikspor'a 1-0 mağlup oldu.
Stad: Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi
Hakemler: Burak Olcar, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Kadir Akıllı
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Kamil Ahmet Çörekçi (Barış Uzel dk. 46), Guy Marcelin Kilama, Yiğit Ali Buz, Oğuzhan Matur, Armin Hodzic (Baran Sarka dk. 71), Ali Yıldız (Recep Burak Yılmaz dk. 66), Kerim Alıcı, Abdulkadir Parmak (Mustafa Said Aydın dk. 87), Görkem Sağlam, Ünal Emre Durmuşhan
Yedekler: Emir Dadük, Melih Şen, Ersin Aydemir, C. Aksu, Abdülkadir Adıyaman, Arda Topal
Teknik Direktör: Gökhan Alaş
Pendikspor: Deniz Dilmen, Erdem Gökçe (Berkay Sülüngöz dk. 82), Yiğit Fidan, Vinko Soldo, Nuno Sequeira, Ahmet Karademir (Rogerio dk. 46), Mesut Özdemir, Mallik Wilks (Görkem Bitin dk. 89), Hamza Akman (Bekir Karadeniz dk. 46), Dorde Denic, Jonson Clarke-Harris (Stelios Kitsiou dk. 81)
Yedekler: Emre Koyuncu, Furkan Doğan, Tarık Tekdal, Enis Safin, Adnan Uğur
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Gol: Jonson Clarke-Harris (dk. 55 pen) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Oğuzhan Matur, Kilama, Barış Uzel, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Stelios Kitsiou, Yiğit Fidan (Pendikspor) - HATAY